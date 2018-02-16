Запад раздражен аррогантными действиями Киева, считает Лавров

Сергей Лавров во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном. 6 февраля 2018

Сергей Лавров во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном. 6 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Запад раздражен аррогантными действиями Киева и тем, что "балом на Украине правит не президент, а влияющая на него радикальная "партия войны", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

"То, что сейчас Запад раздражен совершенно аррогантными действиями киевского руководства, раздражен разгулом преступности, коррупцией, тем, что балом на Украине правит совсем не президент, а влияющая на него радикальная "партия войны", включая откровенных неонацистов, для меня абсолютно ясно. Я это слышу в доверительных беседах от своих западных коллег", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

Он выразил надежду, что "к Западу, который этот сценарий на Украине разыграл, все-таки пришло отрезвление".

Вместе с тем министр напомнил, что на Западе поддержали антиконституционный переворот и оказались в абсолютно позорной ситуации, когда европейские страны засвидетельствовали договоренность, достигнутую в феврале 2014 года между тогдашним президентом и оппозицией, и не смогли предотвратить слом этой договоренности буквально на утро.

"Я уверен, что они все это прекрасно понимают. Но, задрав ставки в пользу нынешней украинской власти, видя все ее недостатки, все ее пороки, уже не могут без потери политического лица об этом говорить публично. В принципе, мы говорим о том, что требование выбора — или с Россией, или с Западом – это "средние века". Это не то, о чем мы сейчас упомянули, что в Германии, в других странах Европы, в том числе во Франции, возрождается понимание необходимости возвращения к тому, чтобы строить единое экономическое пространство", — отметил глава МИД РФ.

По его словам, Москва многократно предлагала Еврокомиссии начать диалог с Евразийской экономической комиссией. "Такой диалог, как я понимаю, начинает сейчас признаваться в качестве необходимого, по крайней мере, на уровне технических консультаций. Мы это будем приветствовать", — сказал Лавров.