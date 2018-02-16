Сообщения о стрельбе в колледже под Сиэтлом не подтвердились

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Полиция американского города Кент сообщила, что не нашла подтверждений сообщениям об инциденте со стрельбой в американском колледже Highline к югу от американского города Сиэтл (штат Вашингтон).

Ранее администрация колледжа сообщила, что здание колледжа эвакуировано после сообщений о стрельбе, призвала закрыть двери и окна в классах, а также не приближаться к кампусу. На место предполагаемой стрельбы выехали сотрудники полиции.

"На данный момент мы не обнаружили каких-либо ранений или подтверждений стрельбы, но мы все еще действуем, как будто это так до того, как мы сможем дать подтверждение и завершить обыск", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В минувшую среду стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами. Жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.