Мюллер заявил, что обвиняемые россияне организовывали протесты в США

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявляет, что обвиняемые граждане РФ выдавали себя за американские организации, устраивая протесты в США, сообщается в обвинительном заключении.

Согласно документу, обвиняемые занимались организацией и координацией протестов в США с июня 2016 года. При этом, заявляет спецпрокурор, указанные граждане притворялись американскими активистами и создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, с помощью которых продвигались протесты. При этом некоторые из "организованных митингов", по утверждению Мюллера, были связаны с предвыборной кампанией кандидатов в президенты.

"Обвиняемые и их сообщники также выдавали себя за американцев для контакта с многочисленными первичными группами, поддерживающими тогдашнего кандидата Трампа в неофициальном порядке. Многие из этих групп согласись участвовать в протестах "Флорида за Трампа" и служили местными координаторами", — говорится в обвинительном заключении.

В заключении также утверждается, в июле 2016 года указанные лица якобы наняли человека для акции против экс-кандидата в президенты Хилари Клинтон, а также организовали несколько протестов в Нью Йорке.

Спецпрокурор США Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".