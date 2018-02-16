МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США планируют потратить неоправданно большую сумму на совершенствование своих ядерных бомб, размещенных в Европе и Турции, несмотря на то, что вероятность ядерного удара в настоящий момент сведена к нулю, свидетельствует доклад неправительственной организации по контролю за вооружениями Nuclear Threat Initiative (NTI).

Эксперты отмечают, что "планы по модернизации ядерной бомбы свободного падения B-61 могут обойтись Соединенным Штатам в более чем 10 миллиардов долларов". "В общей сложности, по оценкам Бюджетного управления конгресса США, за 30 лет с 2017 по 2046 тактические ядерные силы будут стоить Соединенным Штатам 25 миллиардов долларов, то есть в среднем около одного миллиарда долларов в год", — говорится в отчете экспертов организации.

Согласно отчету NTI, 150 американских ядерных бомб B-61, составляющих ядерный потенциал НАТО после Холодной войны, размещены на шести базах пяти стран: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Треть бомб находится на турецкой базе Инджирлик. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, еще 50 бомб B-61 находятся в Италии: 20 бомб — на базе Геди и 30 — в Авиано. Общая сумма расходов на содержание этого американского оружия в Италии составляла от 20 до 100 миллионов евро ежегодно.

Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что такие высокие затраты на содержание и модернизацию американских ядерных бомб мало оправданы, поскольку вероятность применения ядерного оружия практически равна нулю. "Сложно представить обстоятельства, при которых американский президент примет решение о ядерном ударе впервые за более чем за 70 лет при помощи двухцелевого самолета НАТО с неамериканским пилотом и американской бомбой B-61", — говорится в документе.

Специалисты NTI также отмечают, что в последнее время безопасность военных баз, на которых размещено ядерное оружие США, находится под угрозой. Так, "последствия терактов в Брюсселе" продемонстрировали реальную угрозу бельгийским ядерным предприятиям.

В 2016 году Пентагон эвакуировал семьи американских военнослужащих с расположенной в 113 километрах от сирийской границы турецкой базы Инджирлик из-за угрозы террористической группировки ИГ*. Позже, в июле 2016 года, командующий офицер этой базы был арестован за участие в попытке переворота.

"Если сообщения верны и база Инджирлик является главной базой НАТО, на которой размещены американские силы, контролирующие один из самых больших складов ядерного оружия в Европе, то эти события показывают, как быстро безопасность американского ядерного оружия может быть поставлена под вопрос. Политическая нестабильность последних лет, а также массовые аресты и напряженность в отношениях между Турцией, США и НАТО не обнадеживают", — заключили специалисты организации.

*Запрещенная в России террористическая организация