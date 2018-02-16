Посольство в Индии подтвердило гибель российского лыжника

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев — РИА Новости. Посольство России в Индии подтвердило РИА Новости гибель российского лыжника в индийском штате Джамму и Кашмир.

Ранее полиция штата сообщила, что группа лыжников из РФ попала под лавину в курортной зоне Гульмарг. Как информировали правоохранительные органы, один человек погиб на месте, еще четверо были спасены.

"Мы дозвонились до российских граждан. Информация целиком и полностью подтверждена: один человек погиб, четверо спаслись. Сейчас они занимаются формальными вопросами с полицией и с больницей", — сообщил агентству второй секретарь российской дипмиссии Артур Гербст.

По словам дипломата, на связь с родственниками пострадавшие намерены выйти самостоятельно. "Сейчас они пребывают в шоковом состоянии", — сказал дипломат.