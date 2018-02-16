"Это Украина или Сомали?" Журналисту Василию Муравицкому продлили арест

Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ, в Королевском районном суде в Житомире. 15 февраля 2018

Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ, в Королевском районном суде в Житомире. 15 февраля 2018

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Житомир

В четверг в Житомире состоялось заседание по делу оппозиционного журналиста Василия Муравицкого в новом составе судебной коллегии. Как и прежде, суд проигнорировал все аргументы защиты. Сотрудничество с российскими СМИ обвинение считает "госизменой". Промежуточный итог — арест продлили еще на два месяца.

"Судьи как будто зомбированы"

Перед началом заседания на втором этаже суда собралась довольно внушительная компания. Здесь не было активистов-фриков с красно-черными флагами или людей с плакатами в поддержку журналиста. Но по обрывкам разговоров можно было понять, что публика разделилась на два лагеря — немногочисленных сторонников и явных противников.

"Защите по делу Муравицкого будет очень тяжело, — говорит житомирский журналист Сергей Форест. — Думаю, власть давит на судей — они будто зомбированы, отбрасывают любые аргументы адвокатов. Есть надежда только на то, что в Украине поменяется политический климат. Тогда журналиста оправдают".

"Муравицкий работал с российскими спецслужбами во время войны, ездил в неподконтрольные Украине зоны, делал репортажи, — заявляет один из активистов-"патриотов". — Его деятельность — это измена родине".

Хотя были и те, кто занял подчеркнуто нейтральную позицию. Например, замглавы Житомирской организации Союза журналистов Николай Рой — он не разделяет взглядов Муравицкого, но искренне не понимает, почему за его коллегу взялись столь серьезно.

"То, что происходит с Муравицким, — это какой-то абсурд. Не понимаю, как можно обвинять человека в измене Украине только потому, что он печатался в российских изданиях и выразил свое мнение. <…> Да, я не разделяю его убеждений, но судить человека за его взгляды, да еще так строго, — это перебор. Отрывать человека от семьи, от новорожденного ребенка — это как-то не по-людски, не по-украински. Что ж, власти не нравится, когда говорят о ее просчетах", — говорит он.

"Согласен только на Монте-Карло"

Заметное оживление в рядах пришедших вызвало появление в коридоре суда самого Василия Муравицкого. Его, еще больше похудевшего, ведут под руки сразу четверо конвоиров. Но даже в такой ситуации арестант, кажется, не теряет чувства юмора.

"Условия содержания чуть лучше, чем раньше, хотя температура в камере всего лишь двенадцать градусов. Моржую, можно сказать, — шутит журналист. — Читаю разные кодексы, но до сих пор не понял, в чем мое преступление. Это какое-то безумие. Кстати, на днях смотрел новости и видел, как за похожую статью депортировали Саакашвили. Если грузина выгнали в Варшаву, то я согласен только на Монте-Карло".

Вместе с тем журналист заверяет, что и за решеткой чувствует поддержку соратников — незнакомые люди присылают письма, посылки, поддерживают кто как может.

Пока Муравицкий делится впечатлениями от пребывания за решеткой, о своей миссии на суде вспоминают ура-патриоты. На самом деле по-настоящему идейных здесь мало. Гораздо больше тех, кого называют "проплаченным активом", — их всегда хватает на других подобных мероприятиях, организованных властью.

"Лучше расскажи, как ты работал на Москву!", "Предатель, чей Крым? Чьи войска на Донбассе?", "Сними вышиванку!", "Тебя надо в Сибирь отправить!" — в какую-то минуту суд превращается в настоящий базар. Полиция традиционно ничего не предпринимает, так что драку между сторонниками и противниками Муравицкого удается предотвратить только после вмешательства судьи.

Научим родину любить

Новый всплеск негодования националистов вызывает то, что адвокат Муравицкого обращается к суду на русском языке.

"Кажи державною мовою (говори на государственном языке. — Прим. ред.)", — не унимаются активисты даже после того, как адвокат указывает суду на законное право вести защиту так, как ему заблагорассудится.

В зал заседаний входят несколько коротко стриженных парней. Это представители местной ячейки "Нацкорпуса". Судя по выражению лиц, эти парни готовы каждому здесь рассказать, как нужно "родину любить". Поэтому решение суда отклонить ходатайство защиты о том, чтобы выпустить Муравицкого из стеклянной клетки-аквариума, не удивляет. Формулировка "ради его же безопасности", похоже, более чем оправданна. Равно как и то, что заседания по просьбе самого журналиста не посещает его жена Ольга.

"Даже диктаторы не сажают журналистов"

Понимая, что помещение для рассмотрения дела выбрано неправильно и комнатка "пять на пять" вряд ли выдержит накал эмоций, суд переносит заседание в более просторный зал. Впрочем, перемена места почти никак не влияет на характер рассмотрения дела.

Новый состав суда, как и предыдущий, с завидным постоянством отклоняет ходатайства защиты и принимает во внимание линию обвинения. Муравицкий показывает судьям письмо — прошение об освобождении, подписанное двадцатью пятью депутатами Европарламента.

Судья говорит, что без перевода на украинский оно ничего не значит. Адвокат заявляет, что Amnesty International признала журналиста узником совести, — судьи делают вид, что не слышали о такой организации. Остаются без внимания и последние козыри защиты. Первый — Муравицкого обвиняют в сотрудничестве с Россией, но Украина не прерывала с этой страной торговых отношений. Второй — журналист печатался в ДНР-ЛНР, однако официальная власть, включая Житомирскую прокуратуру, не признавала республики террористическими организациями.

"Уже полгода я не могу понять, где я нахожусь: в тюрьме или в каком-то кошмарном сне. Это Украина или какое-то Сомали? Признанные диктаторы не сажают в тюрьмы журналистов по таким статьям. Даже диссидентов в советское время не обвиняли в госизмене", — говорит Муравицкий.

"Условия в СИЗО сравнимы с пытками"

Не удовлетворено и ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для Муравицкого с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Мотивируя вердикт тем, что журналист может воспользоваться свободой для побега с Украины, суд принял решение оставить его за решеткой еще на два месяца — до 15 апреля.

"Мы снова увидели, насколько политизировано это дело, — говорит адвокат Муравицкого Андрей Доманский. — Закрывая глаза на ошибки стороны обвинения, суд способствует тому, чтобы придать законности делу, сшитому на скорую руку. Уже с августа Муравицкий находится в Житомирском СИЗО в ужасных условиях, которые сравнимы с пытками. О чем говорить, если журналисту постоянно напоминают о том, что он сидит в том же месте, где в сталинские времена находился под стражей его прадед, впоследствии полностью реабилитированный".