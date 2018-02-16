Верховный суд Украины продолжил рассмотрение иска Саакашвили по гражданству

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Верховный суд Украины в пятницу продолжил рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о признании неправомерным указа главы государства Петра Порошенко о лишении политика украинского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.
В зале присутствуют адвокаты политика, а также представитель администрации президента Украины, которая выступает в процессе ответчиком.
"Продолжается рассмотрение дела, в рамках которого рассматривается иск Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко об отмене указа президента в части прекращения гражданства", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.
В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. В октябре Саакашвили сообщил, что получил из администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.