Верховный суд Украины продолжил рассмотрение иска Саакашвили по гражданству

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Верховный суд Украины в пятницу продолжил рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о признании неправомерным указа главы государства Петра Порошенко о лишении политика украинского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

В зале присутствуют адвокаты политика, а также представитель администрации президента Украины, которая выступает в процессе ответчиком.

"Продолжается рассмотрение дела, в рамках которого рассматривается иск Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко об отмене указа президента в части прекращения гражданства", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

Помещение суда взято под усиленную охрану, в здании находятся около десяти сотрудников полиции в бронежилетах. Саакашвили в суд пришли поддержать его сторонники.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. В октябре Саакашвили сообщил, что получил из администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.