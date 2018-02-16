Польский премьер заявил о возможном изменении закона о Холокосте

ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Польский закон о Холокосте могут несколько изменить после рассмотрения Конституционным судом, заявил в пятницу премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В четверг президент Польши Анджей Дуда направил на рассмотрение КС закон о Холокосте и запрете пропаганды бандеровской идеологии.

"Если будет такая необходимость и Конституционный суд так решит, то, возможно, произойдет, определенное уточнение некоторых пунктов, чтобы люди, которые могут иметь некоторые опасения, как будет интерпретирован закон, не опасались, что будет угроза свободе слова или свободе творческой деятельности", — сказал Моравецкий в эфире Польского радио.

Закон вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Президент Польши подписал закон, в среду он был официально опубликован в Вестнике законодательных актов и вступит в силу через 14 дней после публикации.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой. Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.