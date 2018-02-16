В Лондоне провели акцию с призывом расследовать пожар в Grenfell Tower

ЛОНДОН, 16 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Три смонтированных на грузовиках плаката провезли по центру Лондона в четверг активисты, требующие расследования причин пожара в высотном жилом здании Grenfell Tower.

Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, — произошел ночью 14 июня. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока. В настоящее время опознана 71 жертва пожара.

"Погиб 71 человек. И до сих пор никто не арестован. Как так?", — гласили надписи на плакатах.

Акцию провела общественная группа Justice 4 Grenfell ("Правосудие для пострадавших в Grenfell), по словам организаторов, идею они заимствовали из вышедшего недавно фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В поиске идеи активистам помогало местное рекламное агентство.

В Лондоне активисты разместили баннеры с требованием расследования пожара в Grenfell Tower https://t.co/Zy4wr27CrR pic.twitter.com/UeRjNVW7S4 — RT на русском (@RT_russian) 15 февраля 2018 г.

Лондонские плакаты были выполнены по аналогии с билбордами из криминальной драмы. В фильме главная героиня пытается добиться проведения расследования убийства дочери, для чего арендует на границе города три рекламных щита и размещает на них обращение к начальнику местной полиции.

"С момента трагедии прошло восемь месяцев, а проблема игнорируется … Все еще стоят 297 пожароопасных жилых многоквартирных здания, сотни пострадавших остаются бездомными. Нет справедливости, их мнение не учитывается при дознании. Эти три билборда призваны напомнить о трагедии", — говорится в полученном РИА Новости заявлении организаторов.

Арендованные группой грузовики с плакатами курсировали по центру Лондона весь день, их можно было видеть в правительственном квартале на улице Уайтхолл, у парламента и в восточных районах города.