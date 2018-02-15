Госдеп не комментирует возможную встречу Шеннона с Рябковым

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что ведомство пока не может объявить ни о каких предстоящих встречах или поездках замгоссекретаря США Томаса Шеннона.

"У нас нет никаких объявлений по предстоящим встречам или поездкам", — сообщил представитель госдепа.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча с замгоссекретаря США Томасом Шенноном может состояться в марте. Он сообщил, что встреча прорабатывается, и это вопрос ближайших недель. По словам Рябкова, США "предпочли пересечься примерно в том же формате, который был в Хельсинки, не у нас".

Рябков сообщил, что, учитывая накопившиеся вопросы по разоружению, Москва не хотела бы затягивать проведение такой встречи.

Заместители глав внешнеполитических ведомств встречались в сентябре 2017 года в Хельсинки. Переговоры касались как вопросов двусторонних отношений, так и темы обеспечения стратегической стабильности.