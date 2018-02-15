Пентагон назвал Россию стратегическим конкурентом США в Латинской Америке

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Россия является стратегическим конкурентом США в Латинской Америке, Москва пытается подорвать интересы Соединенных Штатов в этом регионе, заявил глава Южного командования ВС США адмирал Курт Тидд на слушаниях в сенате.

По его словам, растущая роль России в регионе вызывает у США обеспокоенность, "учитывая ее кибер- и разведывательные возможности".

"Россия является стратегическим конкурентом, который активно пытается разрушить партнерские отношения США (со странами Латинской Америки — ред.) и подорвать интересы США в регионе", — сказал адмирал Тидд.