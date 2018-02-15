Постпред РФ в ОБСЕ указал на нарушение прав меньшинств в странах Евросоюза

ВЕНА, 15 фев — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в четверг на заседании постоянного совета организации, поднял вопрос о нарушениях прав меньшинств в странах Евросоюза.

Он отметил, что речь идет, прежде всего, о положении выходцев из Северной и Экваториальной Африки, Южной Азии, недавно прибывших в ЕС мигрантов, цыган и в немалой степени русскоговорящего населения.

"Согласно недавно опубликованному докладу Агентства ЕС по основным правам человека по данной теме, эти категории лиц продолжают сталкиваться с дискриминацией во всех сферах жизни. Среди пострадавших — представители этнических меньшинств, мигранты и, что самое тревожное, дети", — отметил Лукашевич.

Основными причинами притеснений респонденты называют этническое происхождение, цвет кожи и вероисповедание, при этом такая дискриминация чаще всего проявляется в трудовых отношениях.

"Сохраняется в странах ЕС и проблема "профилирования" полицией по этническому признаку. Согласно докладу, 40% опрошенных назвали национальную принадлежность главной причиной проверок органами правопорядка", — подчеркнул Лукашевич.

Российский постпред отметил, что по оценке экспертов из Европейского центра по толерантности, в ряде стран Евросоюза приняты законодательные меры по ограничению прав национальных меньшинств.

"Зачастую это делается под предлогом "борьбы с преступлениями на этнической почве" или "защиты языка и культуры титульной нации". На практике такие меры приводят к вытеснению языков меньшинств из СМИ, системы образования, культуры, политической и общественной жизни", — заключил Лукашевич.