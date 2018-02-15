Киевский суд объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 21 февраля в рассмотрении дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

На заседании в четверг суд допросил двух свидетелей обвинения — Михаила Коваля, который был и.о министра оборона Украины с 25 марта по 3 июля 2014 года, а также секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года временно исполнял обязанности президента Украины.

"По делу объявляется перерыв до 10.00 (11.00 мск) 21 февраля", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

По словам прокурора Руслана Кравченко, сторона обвинения на следующей неделе намерена допросить президента Украины Петра Порошенко и постпреда при ООН Владимира Ельченко.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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