Полиция задержала 30 участников драки у суда в Киеве

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Полиция задержала 30 участников драки возле здания киевского суда, где в четверг рассматривался вопрос об избрании меры пресечения задержанному мэру Одессы Геннадию Труханову, говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции.

Ранее в четверг возле Соломенского районного суда Киева произошло несколько потасовок. По данным СМИ, конфликт возник между членами националистических организаций и молодыми людьми, которые пришли в суд поддержать Труханова. Националисты вступили в драку с полицией, в ходе которой огнестрельное ранение получил полицейский.

"Активных участников конфликта у суда в Киеве доставляют в управление полиции. Среди них — человек, который применил огнестрельное оружие… В настоящее время в управление полиции доставлены около 30 активных участников события", — говорится в сообщении полиции Киева в Facebook. Полиция планирует взять пояснения у задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". После осмотра места события будет решен вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту незаконного обращения с оружием.

Накануне украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета.