РФ ждет от ОБСЕ анализа законов о правах неалбанского меньшинства в Косово

ВЕНА, 15 фев — РИА Новости. Россия ожидает от ОБСЕ тщательного анализа законодательства самопровозглашенной республики Косово для обеспечения в крае прав неалбанского меньшинства, заявил в четверг постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич.

"Отмечаем усилия миссии ОБСЕ по содействию межэтническому примирению и взаимному уважению в Косово, созданию в крае жизнеспособного многонационального общества, в котором права всех граждан уважаются в полной и равной мере", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он также отметил инициативную помощь организации и целенаправленную работу по обеспечению языковых прав неалбанского населения, посредническое участие в защите объектов сербского культурного и религиозного наследия.

"Необходим системный подход ОБСЕ к обеспечению прав неалбанского меньшинства в крае, в том числе тщательный анализ законодательства Косово на предмет соответствия целям создания в крае подлинного этноконфессионального равенства. Ждем от миссии соответствующей информации", — подчеркнул российский постпред.