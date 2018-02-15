Реадмиссия Саакашвили в Польшу была законной, считает омбудсмен

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Реадмиссия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу была законной, однако есть вопросы к процедуре ее осуществления, заявила накануне вечером в эфире украинского "Пятого канала" уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

"Реадмиссия, действительно, была законной. Другой вопрос, каким образом ее проводили, не было ли в этом случае чрезмерного применения силы к человеку. Это вопрос, который остается. Остается вопрос относительно транспортировки – это один из вопросов, который я задала и пограничной, и миграционной службе. Есть еще некоторые процедурные вопросы, которые касаются именно реадмиссии, на которые я бы хотела получить ответы. И остается еще один вопрос: можно ли осуществлять реадмиссию лица, которое сегодня имеет статус обвиняемого", – приводит слова Лутковской сайт телеканала.

По ее словам, офис омбудсмена обратился с запросами к Государственной пограничной службе, Государственной миграционной службе и другим ведомствам относительно процедуры реадмиссии Саакашвили.

"Запросы только отправлены, я жду ответа. В зависимости от того, какими они будут, можно будет говорить, есть нарушения или нет", – объяснила Лутковская.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.