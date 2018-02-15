Самые богатые граждане Китая увеличили состояние на 26% за год

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Совокупное состояние самых богатых людей Китая на конец октября составило 1,2 триллиона долларов, что на 26% превышает показатель предыдущего года, сообщается на сайте Forbes.
Возглавляет список глава риелторской и девелоперской компании China Evergrande Group Хуэй Ка Янь с состоянием 42,5 миллиарда долларов. За год он поднялся с девятого места к вершине. Его компания прибавила в капитализации 469%, что сделало бизнесмена богаче на 33 миллиарда долларов.
Второе место занимает глава интернет-гиганта Tencent Holdings, разработавший популярный мессенджер WeChat, Ма Хуатэн (39 миллиардов долларов). Стремительный рост акций Tencent прибавил к состоянию Ма 14,5 миллиарда долларов. Замыкает тройку Джек Ма (38,6 миллиарда долларов), который за год разбогател на 10 миллиардов долларов. Принадлежащая ему торговая площадка Alibaba растет по мере того, как все новые люди по всему миру приобщаются к интернет-торговле, соответственно, увеличивается и состояние Ма.
Кроме того в список вошел Сунь Хунбинь (10,4 миллиарда долларов) — основатель и председатель совета директоров Sunac China Holdings, девелопера, акции которого, торгующиеся на Гонконгской бирже, взлетели за прошедший год на 632%. В июле 2017 года Sunac заплатила 6,6 миллиарда долларов за тематические парки развлечений, которые распродавала принадлежащая Ван Цзянлину группа Dalian Wanda.
В списке также находится Чжан Имин (4 миллиарда долларов). Основанный им стартап Beijing Byte-Dance Technology разработал ставшее популярным приложение Toutiao ("заголовки" по-китайски). Этот агрегатор новостей и видеороликов, опубликованных в разных СМИ, набрал более 120 миллионов подписчиков. В августе компания собрала 2 миллиарда долларов инвестиций при оценке 20 миллиардов долларов.