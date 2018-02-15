Самые богатые граждане Китая увеличили состояние на 26% за год

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Совокупное состояние самых богатых людей Китая на конец октября составило 1,2 триллиона долларов, что на 26% превышает показатель предыдущего года, сообщается на сайте Forbes.

"В Китае Forbes опубликовал очередной список 400 богатейших, и все они миллиардеры. Совокупное состояние участников списка (и членов их семей) на конец октября составляло 1,2 триллиона долларов — это на 26% выше, чем в прошлом году, и выше прироста фондового индекса Shanghai Composite, который составил 13%. Семьдесят девять человек сделали свои состояния на производстве, в нынешнем списке 53 новичка", — говорится в сообщении.

Возглавляет список глава риелторской и девелоперской компании China Evergrande Group Хуэй Ка Янь с состоянием 42,5 миллиарда долларов. За год он поднялся с девятого места к вершине. Его компания прибавила в капитализации 469%, что сделало бизнесмена богаче на 33 миллиарда долларов.

Второе место занимает глава интернет-гиганта Tencent Holdings, разработавший популярный мессенджер WeChat, Ма Хуатэн (39 миллиардов долларов). Стремительный рост акций Tencent прибавил к состоянию Ма 14,5 миллиарда долларов. Замыкает тройку Джек Ма (38,6 миллиарда долларов), который за год разбогател на 10 миллиардов долларов. Принадлежащая ему торговая площадка Alibaba растет по мере того, как все новые люди по всему миру приобщаются к интернет-торговле, соответственно, увеличивается и состояние Ма.

На четвертом месте Ван Цзяньлин (25,2 миллиарда долларов), который был лидером списка в прошлом году. Он один из немногих, чье состояние уменьшилось. Принадлежащая ему риелторская группа Dalian Wanda, чтобы расплатиться с долгами, распродает активы — тематические парки развлечений и отели. Пятое место занимает Ван Вэй (22,3 миллиарда долларов), который управляет S. F. Express — китайским аналогом FedEx. В феврале бизнесмен вывел компанию на биржу "с заднего входа", то есть купив публичную компанию — Maanshan Dingtai Rare Earth.

Кроме того в список вошел Сунь Хунбинь (10,4 миллиарда долларов) — основатель и председатель совета директоров Sunac China Holdings, девелопера, акции которого, торгующиеся на Гонконгской бирже, взлетели за прошедший год на 632%. В июле 2017 года Sunac заплатила 6,6 миллиарда долларов за тематические парки развлечений, которые распродавала принадлежащая Ван Цзянлину группа Dalian Wanda.

В списке также находится Чжан Имин (4 миллиарда долларов). Основанный им стартап Beijing Byte-Dance Technology разработал ставшее популярным приложение Toutiao ("заголовки" по-китайски). Этот агрегатор новостей и видеороликов, опубликованных в разных СМИ, набрал более 120 миллионов подписчиков. В августе компания собрала 2 миллиарда долларов инвестиций при оценке 20 миллиардов долларов.