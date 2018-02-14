Польский работодатель бросил украинку умирать на улице

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Руководитель одной из польских фирм по упаковке овощей не стал вызывать погибающей от инсульта работнице с Украины скорую помощь и позвонил в полицию. Об этом сообщает РИА Украина.

Увидев, что с женщиной происходит что-то странное, работодатель поспешил вывезти ее с территории компании. Поляк бросил сотрудницу умирать на скамейке и вызвал правоохранителей, заявив, что она находится в нетрезвом состоянии.

"Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы", — заявил почетный консул Украины в Познани Витольда Горовского.

По его словам, украинка работала в компании незаконно и была вынуждена жить на территории фирмы. Консул начал сбор средств на лечение женщины.

На данный момент пострадавшая находится в больнице в Познани. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Районная прокуратура города Сьрода-Велькопольска изучает обстоятельства инцидента. В отношении работодателя ведут следствие по делу о неоказании помощи, оставлении в опасности, а также в связи с незаконным трудоустройством.

"Мы изъяли для изучения видео с камер наблюдения этой фирмы, хотим получить медицинские документы этой женщины. Мы обратимся за выводами экспертов судебно-медицинского учреждения. В то же время проверку должна провести также Государственная инспекция труда", — заявил председатель прокуратуры Гжегож Гуче.