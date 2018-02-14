Чешский премьер призвал Uber придерживаться законов о службе такси

ПРАГА, 14 фев — РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш встретился в среду с представителями таксистов, проводивших в последние дни в Праге массовые акции протеста против деятельности альтернативной фирмы Uber и призвал руководителей Uber придерживаться законов о такси-службе.

С середины минувшей недели ассоциация пражских таксистов организует массовые акции протеста с участием около полутора тысяч водителей, которые в течение двух-трех часов медленно передвигаются по центру чешской столицы. Представители ассоциации заявляют о том, что водители Uber и других подобных служб перевозят пассажиров, не имея необходимых сертификатов, а также таксометров и, к тому же, никак не обозначают свои автомобили.

Руководство фирмы Uber оправдывается тем, что она якобы не является такси-службой, а предлагает людям услуги перевозки в рамках специальных договоренностей. В настоящее время в службе Uber заняты около 2 тысяч водителей, в такси работает около 8,3 тысячи человек.

"Недопустимо использовать в своей деятельности таксистов, не имеющих лицензии", — высказал Бабиш претензии к фирме Uber. Он призвал руководство компании придерживаться существующих законов о такси-службе.

Премьер также сообщил о том, что Минтранс страны готовит для парламента проект поправок в законодательство, которые устранят существующие несоответствия между деятельностью классических и альтернативных такси-служб.

Одновременно Бабиш негативно отозвался об акциях протеста таксистов, которые, по его мнению, нарушают нормальную жизнь жителей Праги, вызывая заторы в автомобильном движении и опоздания общественного транспорта.

Руководители ассоциации таксистов после переговоров в правительстве рассматривают вопрос об отмене очередной протестной акции, ранее намеченной на вторую половину дня среды.