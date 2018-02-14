Женщина в красном плаще подожгла отделение "дочки" Сбербанка во Львове

Прохожие на улице у отделения Сбербанка во Львове, подожженного радикалами. 14 февраля 2018

Прохожие на улице у отделения Сбербанка во Львове, подожженного радикалами. 14 февраля 2018

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Неизвестная женщина в красном плаще и ее сообщник подожгли отделение "дочки" Сбербанка во Львове, бросив в помещение бутылку с зажигательной смесью, полиция завела уголовное дело, сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Ранее данное отделение уже неоднократно подвергалось нападениям. Так, в конце минувшего года радикалы ночью разбили окна и разрисовали стены в отделении.

"Пожар в банке "Сбербанк России", со слов свидетелей: двое неизвестных, мужчина и женщина в красном плаще, разбив стекло, бросили зажигательную смесь в середину (помещения — ред.), отчего возник пожар. На месте работала госслужба Украины по ЧС", — написал депутат.

По его данным, пожар ликвидирован, от огня пострадали площадь в пять квадратных метров и одно рабочее место.

Полиция Львовской области на своей странице в Facebook пишет, что правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания в помещении банка, однако название банка не называет.

Полиция также сообщает, что в среду рано утром им поступило сообщение о том, что в одном из львовских банков возник пожар, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. "Правоохранители предварительно установили, что неизвестные лица разбили окно и бросили в помещение финансового учреждения бутылку с неизвестным веществом, в результате чего возникло возгорание. Никто не пострадал, сумма ущерба устанавливается", — говорится в сообщении.

Полиция по данному факту открыла уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают личности злоумышленников, проводится досудебное расследование.

Комментарием Сбербанка РИА Новости пока не располагают.