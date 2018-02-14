БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. СМИ сообщили, что находящиеся в эмиграции бывшие премьеры Таиланда — брат и сестра Таксин и Йинглак Чинават вылетели в Гонконг, чтобы провести пресс-конференцию с целью мобилизации международной поддержки против действующего военного правительства Таиланда.
Брат и сестра Чинават, правительства которых были свергнуты военными переворотами в 2006 и 2014 годах, приговорены на родине к двум и пяти годам тюрьмы соответственно.
Первое публичное выступление после многомесячного молчания
Интернет-версия газеты Nation сообщает, что в среду утром брат и сестра Чинават вылетели из Токио, где находились с 12 февраля, в Гонконг, чтобы провести там пресс-конференцию. Это будет первое публичное выступление Йинглак Чинават с момента ее бегства из Таиланда в августе прошлого года.
При этом издание ссылается на японские СМИ, однако на сайте указанного Nation японского новостного агентства информации о Чинаватах нет.
"Мне неизвестно точно, будет ли там пресс-конференция, однако многие в партии заметили намерение бывшего премьера Таксина и его сестры активизироваться после долгого молчания. Скорее всего, это связано с тем, что военная хунта в Таиланде начинает терять позиции, и поддержка военного правительства населением начинает таять", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что перед совместной поездкой в Японию, где, по информации СМИ, Йинглак Чинават искала встречи с премьер-министром Синдзо Абэ, Таксин и Йинглак Чинаваты провели несколько дней в Пекине. В понедельник и вторник таиландские СМИ публиковали фотографии брата и сестры, гуляющих по пекинскому рынку накануне начала празднования китайского Нового года.
Власти Таиланда тщетно требуют экстрадиции
Власти Таиланда неоднократно призывали правительства зарубежных стран помочь в розыске и экстрадиции брата и сестры Чинават. Однако, несмотря на уголовный характер обвинений – в случае Таксина Чинавата это инсайдерская сделка с недвижимостью, а в случае Йинглак Чинават – преступная халатность, по мнению источника, экстрадиция Чинаватов в Таиланд невозможна.
"Никакой суд в мире не сможет решить положительно вопрос об их экстрадиции, так как базовый принцип экстрадиционного законодательства – это невозможность экстрадиции лиц, преследуемых по политическим мотивам", — сказал собеседник агентства.
Сторонники Чинаватов уверены, что уголовные дела против обоих членов могущественного политического клана были сфабрикованы их политическими противниками.
Взлеты и падения клана
Политический клан Чинават все еще пользуется широкой поддержкой в Таиланде, прежде всего, среди малоимущих слоев населения, фермеров северных и северо-восточных провинций и городской бедноты.