БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. СМИ сообщили, что находящиеся в эмиграции бывшие премьеры Таиланда — брат и сестра Таксин и Йинглак Чинават вылетели в Гонконг, чтобы провести пресс-конференцию с целью мобилизации международной поддержки против действующего военного правительства Таиланда.

Брат и сестра Чинават, правительства которых были свергнуты военными переворотами в 2006 и 2014 годах, приговорены на родине к двум и пяти годам тюрьмы соответственно.

Первое публичное выступление после многомесячного молчания

Интернет-версия газеты Nation сообщает, что в среду утром брат и сестра Чинават вылетели из Токио, где находились с 12 февраля, в Гонконг, чтобы провести там пресс-конференцию. Это будет первое публичное выступление Йинглак Чинават с момента ее бегства из Таиланда в августе прошлого года.

При этом издание ссылается на японские СМИ, однако на сайте указанного Nation японского новостного агентства информации о Чинаватах нет.

"То, что бывшие премьеры Таксин и Йинглак Чинават будут в Гонконге 14 – 15 февраля, это, скорее всего, правда. Несколько человек из их окружения, находящиеся в Таиланде, получили приглашения прибыть в Гонконг в среду 14 февраля", — сообщил РИА Новости источник в таиландской оппозиционной партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), созданной Таксином Чинаватом. Во главе этой партии Йинглак Чинават победила на выборах в 2011 году.

"Мне неизвестно точно, будет ли там пресс-конференция, однако многие в партии заметили намерение бывшего премьера Таксина и его сестры активизироваться после долгого молчания. Скорее всего, это связано с тем, что военная хунта в Таиланде начинает терять позиции, и поддержка военного правительства населением начинает таять", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что перед совместной поездкой в Японию, где, по информации СМИ, Йинглак Чинават искала встречи с премьер-министром Синдзо Абэ, Таксин и Йинглак Чинаваты провели несколько дней в Пекине. В понедельник и вторник таиландские СМИ публиковали фотографии брата и сестры, гуляющих по пекинскому рынку накануне начала празднования китайского Нового года.

Власти Таиланда тщетно требуют экстрадиции

"То, что Таксин и Йинглак спокойно гуляли по Пекину перед китайским Новым годом, говорит, как минимум, о том, что китайские власти не поддерживают требований таиландского военного правительства об экстрадиции Чинаватов в Таиланд как лиц, приговоренных к тюремному заключению и скрывающихся от властей своей страны за границей", — сказал источник.

Власти Таиланда неоднократно призывали правительства зарубежных стран помочь в розыске и экстрадиции брата и сестры Чинават. Однако, несмотря на уголовный характер обвинений – в случае Таксина Чинавата это инсайдерская сделка с недвижимостью, а в случае Йинглак Чинават – преступная халатность, по мнению источника, экстрадиция Чинаватов в Таиланд невозможна.

"Никакой суд в мире не сможет решить положительно вопрос об их экстрадиции, так как базовый принцип экстрадиционного законодательства – это невозможность экстрадиции лиц, преследуемых по политическим мотивам", — сказал собеседник агентства.

Сторонники Чинаватов уверены, что уголовные дела против обоих членов могущественного политического клана были сфабрикованы их политическими противниками.

Взлеты и падения клана

Таксин Чинават, отставной подполковник полиции, основатель и владелец крупнейшей в Юго-Восточной Азии телекоммуникационной империи, был избран премьер-министром Таиланда в 2001 году и получил широкую поддержку населения за деятельность по преодолению последствий экономического кризиса 1997 года. С 2001 года все демократические всеобщие выборы, проводившиеся в Таиланде, выигрывали политические партии, созданные Чинаватом. Правительства сторонников Чинавата теряли власть только в результате военных переворотов или судебных решений. Кабинет Таксина Чинавата был свергнут военными в 2006 году, после чего Чинават выехал в эмиграцию, продолжив руководить своими сторонниками из-за границы. Последовавший многолетний конфликт между его сторонниками и противниками неоднократно приводил к столкновениям сторон на улицах Бангкока и к кровопролитию. В мае 2014 года военные вновь свергли про-Чинаватовское правительство его младшей сестры Йинглак, проведя переворот под лозунгами национального примирения после длительного внутриполитического конфликта в стране. Йинглак Чинават была обвинена в преступной халатности при исполнении правительственной дотационной программы рисового залога, в результате которой государственный бюджет понес огромные убытки. Чинават также обвиняли в попустительстве коррупции, однако суд снял это обвинение, ограничившись преступной халатностью, выразившейся в том, что в бытность премьером Чинават допустила подписание министрами ее кабинета фиктивных сделок по продаже риса в Китай. Йинглак Чинават бежала из страны в конце августа прошлого года, за несколько дней до объявления приговора. Оглашение приговора перенесли, и месяц спустя бывший премьер, уже находившаяся за границей, была заочно приговорена к пяти годам лишения свободы.

Политический клан Чинават все еще пользуется широкой поддержкой в Таиланде, прежде всего, среди малоимущих слоев населения, фермеров северных и северо-восточных провинций и городской бедноты.