Порошенко допросят по делу Януковича о госизмене на следующей неделе

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время дачи показаний по видеосвязи. Архивное фото

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время дачи показаний по видеосвязи. Архивное фото

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Обвинение по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене намерено на следующей неделе допросить в качестве свидетеля украинского лидера Петра Порошенко, заявил в среду прокурор по делу Руслан Кравченко.

Ранее суд заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

"На следующей неделе мы планируем допросить постпреда Украины при ООН (Владимира) Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — заявил Кравченко в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, на следующей неделе завершится допрос свидетелей со стороны обвинения, стороны приступят к допросу свидетелей со стороны защиты.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.