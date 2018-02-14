На севере Синайского полуострова ликвидировали 15 экстремистов

КАИР, 14 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова ликвидировали 15 экстремистов, задержаны 153 подозреваемых в терроризме и пособничестве экстремистам, в их числе иностранцы, говорится в распространенном заявлении ВС Египта.
О начале масштабной антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили в минувшую пятницу. За прошедшие дни армия сообщала о ликвидации в общей сложности уже порядка сорока террористов.