На севере Синайского полуострова ликвидировали 15 экстремистов

КАИР, 14 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова ликвидировали 15 экстремистов, задержаны 153 подозреваемых в терроризме и пособничестве экстремистам, в их числе иностранцы, говорится в распространенном заявлении ВС Египта.

Сообщается, что уничтожены десятки транспортных средств террористов, несколько подземных убежищ, обезврежены десятки взрывных устройств, склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки.

О начале масштабной антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили в минувшую пятницу. За прошедшие дни армия сообщала о ликвидации в общей сложности уже порядка сорока террористов.