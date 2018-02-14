В Узбекистане объявили лавинную опасность в горах под Ташкентом

ТАШКЕНТ, 14 фев — РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает в среду пресс-служба МЧС республики.

"C 08.00 (6.00 мск) 14 февраля до 08.00 (6.00 мск) 15 февраля 2018 года по местному времени по урочищу "Чимган" — объявлена лавинная опасность", — говорится в сообщении.

МЧС просит соблюдать меры предосторожности в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, и обращаться на номер "горячей линии" министерства.

По данным Узгидромета, 13-15 февраля на территорию Узбекистана осуществится вынос влажной воздушной массы из Ирана и Туркмении, "в тыл которой будет смещаться холодная воздушная масса, сформировавшаяся над районами Поволжья". Также ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду. Пятнадцатого февраля дневная температура воздуха понизится до нуля градусов, местами до трех градусов мороза.

В конце декабря сотрудники МЧС Узбекистана сумели разблокировать 44 машины из-под снега на перевале Камчик в Ташкентской области, более чем 25 водителям и пассажирам была оказана медицинская и психологическая помощь. Движение автотранспорта на перевале было временно закрыто в связи с обильным снегом, метелью и гололедицей.

Перевал Камчик лежит на гребне Кураминского хребта. Высота перевала — свыше 1,2 тысячи метров над уровнем моря. Через перевал до последнего времени проходила единственная транспортная магистраль республики, соединяющая Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана — автомобильная трасса между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области. В зимнее время из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей автодорога на данном участке периодически закрывается. Летом 2016 года "Узбекские железные дороги" построили за 1,7 миллиарда долларов электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако прошлой зимой движение поездов через туннель также несколько раз приостанавливалось.