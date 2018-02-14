Глава Мюнхенской конференции: у Евросоюза нет стратегии по Ближнему Востоку

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ЕС не имеет стратегии по Ближнему Востоку, пишет издание Bild.

"ЕС представляет 500 миллионов человек, для многих стран ЕС является важнейшим торговым партнером, однако он не справляется с внешней политикой, в том числе на Ближнем Востоке", — заявил Ишингер в интервью изданию.

Он отметил, что вместо того, чтобы координироваться и действовать сообща, каждая из стран-участниц выступает с отдельной повесткой. "У нас нет стратегии по Ближнему Востоку" — заявил глава конференции.

Очередная, 54-ая, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля в баварской столице. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, — более 20 глав государств и правительств.