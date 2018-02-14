Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБ

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне, сообщил на своей странице в Twitter специальный помощник главы государства и координатор Белого дом по кибербезопасности Роб Джойс.

Кандидатуру Накасоне должен утвердить сенат. В случае утверждения он возглавит также Киберкомандование ВС США.

Ройс назвал генерал-лейтенанта "выдающимся руководителем для двух выдающихся организаций". По его словам, "он принесет с собой большой опыт в сфере кибербезопасности".

Накасоне 54 года. С октября 2016 года он возглавляет Киберкомандование сухопутных войск ВС США, до этого участвовал в боевых операциях в Ираке и Афганистане.

Нынешний глава АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс ранее заявил о намерении уйти в отставку весной.