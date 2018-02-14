Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБ

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне, сообщил на своей странице в Twitter специальный помощник главы государства и координатор Белого дом по кибербезопасности Роб Джойс.
Кандидатуру Накасоне должен утвердить сенат. В случае утверждения он возглавит также Киберкомандование ВС США.
Ройс назвал генерал-лейтенанта "выдающимся руководителем для двух выдающихся организаций". По его словам, "он принесет с собой большой опыт в сфере кибербезопасности".
Накасоне 54 года. С октября 2016 года он возглавляет Киберкомандование сухопутных войск ВС США, до этого участвовал в боевых операциях в Ираке и Афганистане.
Нынешний глава АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс ранее заявил о намерении уйти в отставку весной.
Congratulations to Lt. Gen. Paul Nakasone, nominated as Director NSA & Commander,U.S. Cyber Command, a positon that will earn him his 4th star! An exceptional leader for two exceptional orginizations, he brings great experience and strong cyber background. @NSAGov @USCyberCommand pic.twitter.com/7rAX8QwbY0— Rob Joyce (@RobJoyce45) 13 февраля 2018 г.