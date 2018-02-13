МИД сообщил об отмене визита в Москву солгавшего голландского министра

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита министра иностранных дел Халбе Зейлстры в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства страны, ранее признавшийся во лжи о встрече с Владимиром Путиным, во вторник заявил об уходе в отставку.

За последние несколько лет он неоднократно говорил, что в 2006 году был на даче президента, где российский лидер якобы говорил о притязаниях России на территорию других государств. По словам министра, он пошел на обман, чтобы защитить информатора, который "присутствовал при этих словах".

Оппозиционные партии Нидерландов раскритиковали главу внешнеполитического ведомства и настаивали на обсуждении инцидент в парламенте.

Позднее бывший директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что это он присутствовал на встрече с Путиным, однако назвал трактовку слов российского лидера неверной. По его словам, президент не говорил ничего, что можно было бы интерпретировать "в агрессивном смысле".