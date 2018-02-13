Саакашвили стал 93-м иностранцем, выдворенным с Украины в этом году

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Украинские власти с начала года выдворили из страны 93 иностранца на тех же основаниях, что и бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Депортация Саакашвили с Украины: задержание политика и митинг его сторонников

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"По аналогичной статье с начала года государственная пограничная служба Украины выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены 863 иностранца", — приводит во вторник слова Цигикала пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.