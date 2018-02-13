Саакашвили считает, что Порошенко его боится

ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что его выслали с Украины в Польшу, поскольку глава украинского государства Петр Порошенко его боится.

"Убрав меня из Украины физически, Порошенко рассчитывает, что лишился главного политического оппоненты. Он лишил меня гражданства, не пускал в Украину под надуманными предлогами. Он меня очень боится. Не потому, что у меня есть армия или деньги, а потому, что меня невозможно купить. Я отказался договариваться с ним в Одессе, отказался закрывать глава на его злодеяния и коррупцию", — заявил Саакашвили журналистам во вторник.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.