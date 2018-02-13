Молния пробила в бомбардировщике B-52 дыру размером с человека

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Механикам базы ВВС США Барксдэйл в Луизиане пришлось заменить хвост бомбардировщику B-52 после того, как в него попала молния, сообщает портал The Aviationist.

Инцидент произошел 19 декабря, однако информация о происшествии появилась недавно. Как отмечает издание, удар произошел, когда B-52 заходил на посадку. Уже на земле экипаж обнаружил в хвосте самолета дыру размером с человеческий рост.

Отмечается, что удар был настолько сильным, что громоотвод и противоударные системы бомбардировщика оказались бесполезными.

"Нам пришлось проводить полную замену хвоста, и это первый подобный случай за 15 лет, что я работаю с этими самолетами", — приводит портал слова сержанта ВВС США, механика B-52 Эрика Элиссона.

В итоге специалисты установили на поврежденный бомбардировщик хвост от списанного самолета.

Многофункциональный тяжелый бомбардировщик второго поколения B-52 Stratofortress стоит на вооружении американских военно-воздушных сил с 1955 года. Самолет остается основным для дальней бомбардировочной авиации ВВС, по планам сменить его должен бомбардировщик B-21 Raider, который Пентагон планирует получить в середине 2020-х годов.