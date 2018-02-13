В Таиланде начались ежегодные международные военные учения Cobra Gold

БАНГКОК, 13 фев – РИА Новости. Ежегодные международные военные учения Cobra Gold, в которых США и Таиланд традиционно играют ведущую роль, как организаторы и участники, начались во вторник на территории провинции Корат в Таиланде, сообщает во вторник Третий национальный телеканал этой страны.

Учения проводятся в 37-й раз. Если в первые годы в них принимали участие только таиландский и американский контингенты, то в последние два десятилетия география участников военных игр, которые для американских военнослужащих являются крупнейшими учениями за рубежами США, значительно расширилась. В военных играх 2018 года в Таиланде принимают участие более 11 тысяч военнослужащих из 29 стран, сообщает телеканал.

Численность американских военнослужащих в этот раз — 6800 человек, что почти в два раза больше, чем в прошлом и позапрошлом году. Эксперты отмечают, что это явный знак улучшения отношений между Таиландом и США, так как сокращения американского контингента на учениях Cobra Gold в 2014–2017 годах были политическим жестом Вашингтона, подвергавшего резкой критике государственный переворот, в ходе которого в мае 2014 года таиландские военные свергли демократически избранное гражданское правительство.

Воинский контингент США в составе более шести тысяч военнослужащих прибыл в четверг в Таиланд для участия в 37-х ежегодных международных военных учениях Cobra Gold – 2018, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

Помимо военных США и Таиланда в войсковых учениях примут участие небольшие контингенты из Японии, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Южной Кореи, Китая и Индии, причем китайские и индийские военнослужащие будут участвовать только в учении по оказанию помощи гражданскому населению при природных катастрофах и в совместных гуманитарных мероприятиях, идущих параллельно с учениями. Австралия, Канада, Непал и Бангладеш направили офицеров для участия в штабных учениях совместно с военнослужащими США, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Японии, Сингапура и Южной Кореи, говорится в сообщении.

Учения пройдут на территории таиландских провинций Накхон Ратчасима (Корат), Чонбури, Районг, Чаченгсао и Чантхабури с 13 по 23 февраля и будут посвящены, прежде всего, отработке взаимодействия войск, кораблей военно-морских сил и морской авиации в преодолении последствий природных катастроф, сообщает телеканал со ссылкой на командование учений.