Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Турции

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Турции, где с подозрением на заболевание госпитализировано уже 70 человек, сообщается на сайте ведомства.

"По информации муниципальных властей провинции Трабзон от 10 февраля 2018 года, в районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю, зарегистрирована вспышка сибирской язвы. Госпитализировано более 70 человек, из которых у трех диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась", — говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования, проводимого местными органами здравоохранения, "вспышка связана с разделкой больного сельскохозяйственного животного (коровы) и употреблением в пищу инфицированного мяса".

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что турецкие специалисты принимают ряд мер, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Материал для лабораторных исследований направлен в Анкару.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.