США сокращают финансирование пропаганды

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Администрация США запросила на 2019 финансовый год 661 миллион долларов на финансирование Совета управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG), говорится в проекте бюджета, который представлен в понедельник.

Это на 24 миллиона долларов меньше, чем было заложено на 2018 финансовый год.

В проекте отмечается, что "бюджет BBG ориентирован на поддержку приоритетов внешней политики". В частности, речь идет "о противодействии распространению дезинформации со стороны подконтрольных правительствам СМИ, а также террористических группировок".