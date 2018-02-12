Анкара включила главу сирийских курдов в число самых разыскиваемых боевиков

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Лидер сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD) Салех Муслим включен в "красную категорию" наиболее разыскиваемых террористов в Турции, сообщает в понедельник телеканал Haberturk со ссылкой на источник в МВД страны.

Анкара считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Отмечается, что за любую информацию, которая поможет аресту Муслима, объявлено вознаграждение в размере 4 миллионов турецких лир (более одного миллиона долларов).

Лидер сирийских курдов был объявлен в розыск в Турции в ноябре 2016 года по подозрению в причастности к теракту в Анкаре в феврале того же года, когда при взрыве заминированной машины погибли 27 турецких военных. Муслим эти обвинения отверг. По сообщениям СМИ, в 2013-2014 годах он посещал Турцию и проводил переговоры с турецкими официальными лицами о ситуации в Сирии и борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).