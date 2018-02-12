ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил прекратить прямое госфинансирование МКС с 2025 года, выделить 150 миллионов долларов на программу по ее коммерческому использования, свидетельствует опубликованный Белым домом в понедельник проект президентского бюджета.

Согласно опубликованному документу, который далее предстоит обсуждать конгрессу, администрация "предлагает завершить прямое государственное финансирование Международной космической станции к 2025 году, после чего НАСА будет полагаться на коммерческих партнеров для исследований на низкой околоземной орбите и демонстрации технологий".

Проект бюджета предусматривает выделение 150 миллионов долларов на программу по поддержке таких коммерческих проектов.