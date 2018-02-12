Каракас призвал лидеров оппозиции вернуться за стол переговоров

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Каракас готов подписать соглашение с оппозицией Венесуэлы и призывает ее лидеров вернуться за стол переговоров как можно быстрее, заявил в интервью РИА Новости посол Боливарианской республики в РФ Карлос Фариа Тортоса.

"Осуществляется постоянное взаимодействие с лидерами оппозиции, чтобы вернуть их за стол переговоров… Сам (экс премьер Испании) Родригес Сапатеро выступает первым гарантом того, чтобы все, что прописано в соглашении, было выполнено. Мы ожидаем, что оппозиция подпишет документ. Мы не знаем дату, но это основные шаги, которые предпринимаются. Мы уже подписали соглашение, президент подписал соглашение. Мы ожидаем вернуться за стол переговоров, чтобы оппозиция подписала соглашение", — заявил посол.

При этом он подчеркнул, что оппозиция может сделать это "в любой час, если они готовы".

По итогам переговоров в Доминиканской Республике оппозиция отказалась подписать соглашение с правительством Венесуэлы. В итоге сначала правительственная делегация, а потом и сам президент Николас Мадуро подписали это соглашение в одностороннем порядке, после чего день выборов был назначен на 22 апреля. Противники венесуэльского президента назвали этот документ "недостойным". Они выступали против переноса выборов с конца года на более ранний срок. При этом власти изначально хотели назначить выборы на 8 марта, а оппозиция — на 10 июня.