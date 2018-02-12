Глава МИД Нидерландов заявил, что сожалеет о лжи про встречу с Путиным

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра заявил, что сожалеет о своем решении солгать о встрече с президентом России Владимиром Путиным и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

"Вы можете мне поверить, я сожалею", — цитирует слова министра NOS. Зейлстра также сообщил, что будет "счастлив" прийти во вторник на дебаты в нижнюю палату парламента и надеется, что сможет найти понимание у законодателей.

Ранее глава МИД королевства Халбе Зейлстра в интервью газете Volkskrant заявил, что солгал про присутствие на встрече с Владимиром Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Владимир Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

Как ранее сообщали СМИ, во вторник вечером Зейлстра намерен вылететь в Москву для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД.