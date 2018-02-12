Жители Киева несут цветы к посольству России после крушения Ан-148

Цветы в зале аэропорта Домодедово в память о погибших при крушении самолета Ан-148

Цветы в зале аэропорта Домодедово в память о погибших при крушении самолета Ан-148

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают соболезнования в связи крушением самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в понедельник в дипломатическом ведомстве.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Выражают соболезнования, некоторые несут цветы, зажгли лампадку", — сказали в посольстве.

При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что пока никто из украинских политиков или чиновников не выразил соболезнования.