Число пострадавших при столкновении поездов в Австрии увеличилось до 22

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в федеральной земле Штирия на юго-востоке Австрии увеличилось до 22 человек, сообщила полиция.

❗🚆 Tragedia ferroviaria en Austria | El accidente se registró en la ciudad de Niklasdorf y se desconocen las causas pic.twitter.com/7vu2GheZfQ — RED 92 (@RED92cadadiamas) 12 февраля 2018 г.

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Ранее сообщалось, что в результате инцидента на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф погиб один человек, до 20 получили травмы.

"При столкновении поездов в Никласдорфе 22 человека получили легкие травмы, среди них три ребенка", — сообщается в Twitter полиции Штирии.

Отмечается, что погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как уточнятся в пресс-релизе Австрийских железных дорог (OEBB), столкновение произошло между региональным поездом и международным экспрессом EuroCity, в результате вагоны сошли с рельсов. Причина инцидента пока не установлена. На месте происшествия работают экстренные службы.

Tote bei Zugunglück in Niklasdorf in Österreich https://t.co/LBiIXc9e5j via @TOnline_News — Thomas Mutschler (@ThomasMutschler) 12 февраля 2018 г.

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