Саакашвили задержали, чтобы выдворить с Украины, считает адвокат

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Защита бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили опасается, что политика задержали с целью выдворения с Украины, заявил РИА Новости в понедельник его адвокат Руслан Чернолуцкий.

О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко. СБ Украины, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию. Адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины.

"(В задержании – ред.) есть признаки незаконного выдворения, но это все незаконно, потому что оснований для выдворения нет", — сказал Чернолуцкий.