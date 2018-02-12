Армия Ливии может восстановить контроль над городом Дерна на этой неделе

КАИР, 12 фев — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Операция Ливийской национальной армии (ЛНА) по восстановлению контроля над последним оплотом террористов — городом Дерна — может завершиться на этой неделе, заявил в интервью РИА Новости спикер Палаты представителей (парламент) Ливии Акиля Салех.

По словам политика, Дерна в настоящее время полностью окружена военными.

"Мы надеемся, что жители города сами прогонят эти группировки. Армия в мгновения может выбить их, но действует медленно, чтобы не причинить вред гражданскому населению. Ожидаю, что это (восстановление контроля) произойдёт в ближайшие дни, в ближайшую неделю", — заявил глава парламента.

По словам ливийского политика, город "Дерна является последним оплотом террористов на востоке Ливии".

"После того как из Дерны будут выбиты эти группировки, восток Ливии станет полностью свободным от террористов", — завил Салех.

Ливийские военные в минувший понедельник начали операцию в окрестностях портового города Дерна на востоке страны против боевиков, связанных с "Аль-Каидой"*.

Дерна находится под контролем альянса "Совет шуры моджахедов Дерны", в который входят группировки, связанные с "Аль-Каидой". Ранее город контролировали боевики ИГ*.

Ливийскую национальную армию возглавляет маршал Халифа Хафтар, который отказывается сотрудничать с начавшим работать в Триполи при поддержке ООН в 2016 году правительством национального согласия Ливии.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.