СМИ сообщили о девяти погибших в ДТП в Иране

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 36 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в восточной части Ирана, передает агентство Tasnim.

"Девять человек погибли после того, как автобус перевернулся сегодня утром в 02.20 на 7 километре дороги Дейхук — Фердоус", — приводит агентство слова главы дорожной полиции провинции Южный Хорасан. Он также отметил, что пострадавшие, за исключением трех человек, доставлены в больницы в города Тебес и Фердоус.

По данным агентства, автобус с 45 пассажирами следовал из Гачсарана (юго-западная часть Ирана) в северо-восточную часть страны, город Мешхед. Что послужило причиной, ДТП агентство не сообщает.