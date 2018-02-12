Фрегат ВМФ Бельгии присоединился к операции НАТО в Средиземноморье

БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Фрегат ВМФ Бельгии с понедельника впервые приступает к участию в военно-морской операции НАТО по обеспечению безопасности в Средиземном море — "Морской страж" (Sea Guardian), сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.

"Фрегат F931 Louise-Marie с понедельника впервые приступает к участию в операции", — сказал собеседник агентства.

Операцию "Морской страж" с командным пунктом в британском Нортвуде НАТО начала в ноябре 2016 года. Целями операции являются контроль за ситуацией с безопасностью в Средиземном море, борьба с терроризмом и укрепление военно-морского потенциала НАТО.

По решению стран-членов блока операции могут быть приданы задачи обеспечения свободы судоходства, перехвата и противодействия распространению оружия массового уничтожения, а также защиты так называемой "критической инфраструктуры".

НАТО на июльском саммите 2016 года в Варшаве объявила о трансформации операции "Активные усилия" (Active Endeavour) в новую операцию в ответ на меняющуюся ситуацию с безопасностью в Средиземном море, которая ориентирована на более широкий спектр угроз морской безопасности.