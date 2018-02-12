Советник президента Палестины рассказал, почему "буксует" примирение

РАМАЛЛАХ, 12 фев — РИА Новости. Процесс межпалестинского примирения буксует и пока не дошел даже до стадии отказа исламистской оппозиции от административного контроля над сектором Газа, сообщил советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

В интервью РИА Новости он дал пессимистическую оценку ходу реализации договоренностей, которые в прошлом году подписали в Каире соперничающие движения ФАТХ и ХАМАС для преодоления раскола и восстановления целостности палестинской политической системы.

"Если бы ХАМАС был на самом деле честен в отношении к обязательствам, вытекающим из Каирских договоренностей, то ему бы следовало уступить контроль, по крайней мере административный контроль, над Газой. Мы думали, что единственной проблемой, требующей решения, будет безопасность, вопрос оружия. Но пока ХАМАС не передал нам администрацию Газы", — сказал собеседник агентства.

"Мы бы также хотели единой страной двигаться к президентским и парламентским выборам. Мы также хотим оживить парламент Организации освобождения Палестины — Палестинский национальный совет. Все это пока идет не так быстро, как мы бы того хотели. Преткновения нет, но прогресс крайне медленный", — добавил он.

Вина за пробуксовку, по мнению Шааса, лежит на ХАМАС.

"ХАМАС, я думаю, все еще высчитывает, как изменения в мире на нем скажутся, в какой мере, например, подъем мусульманских стран, Ирана, Турции, Катара и так далее, влияет на глобальные изменения и ими определяется", — сказал он.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.

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