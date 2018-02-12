Индия и Оман подписали соглашения в сфере обороны и освоения космоса

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев — РИА Новости. Индия и Оман подписали пакет из восьми соглашений, в том числе в сфере обороны, здравоохранения и мирного освоения космоса в рамках проходящего в эти дни двухдневного визита в Маскат индийского премьера Нарендры Моди, сообщили РИА Новости в МИД Индии.

Как информировали в дипведомстве, в понедельник у Моди запланированы переговоры с заместителем премьер-министра Омана по вопросам международного сотрудничества Асадом бен Тариком Аль Саидом, а также с заместителем премьер-министра по делам кабмина Фахдом бен Махмудом Аль Саидом. Накануне Моди провел встречу с султаном Кабусом бен Саидом Аль Саидом.

Оман станет последней страной, которую посетит премьер Индии в рамках нынешнего ближневосточного турне. Ранее Моди совершил первый в истории официальный визит в Палестину, посетил ОАЭ, а также сделал непродолжительную остановку в Иордании. Ожидается, что в понедельник глава индийского правительства вернется в Нью-Дели.