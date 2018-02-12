«Каждый год в стране по экономическим преступлениям возбуждается до 240 тысяч уголовных дел. В суд передается 15 процентов. Закрывается 5-10 процентов. А где остальные дела? Они висят годами. Миллионы возбужденных уголовных разбирательств, многие из которых приостановлены. В итоге для тех, кто находится за границей, нет никаких перспектив — они лишены возможности оправдываться, представлять какие-то доказательства в свою защиту, добиваться справедливости. Нам надо найти какое-то решение, чтобы вывести эту ситуацию из тупика и помочь множеству людей вступить в диалог со своей страной», — так обозначил задачу начатой им кампании бизнес-омбудсмен.

Среди скрывающихся от российского правосудия за рубежом бизнесменов трудно найти «невинных овечек», хотя есть и такие.