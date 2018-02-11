МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Подозреваемый в терроризме, насилии и ограблении смог пройти проверку безопасности и получить работу в лондонском аэропорту Хитроу, пишет Daily Mail.

Мохамед Абдулахи Мохамуд устроился носильщиком в лаунж-зону первого класса терминала 3 в начале февраля. Бывший преступник проработал в крупнейшем аэропорту Великобритании пять дней. За это время он успел сфотографировать самолет с близкого расстояния и выложить снимки в социальные сети, по которым можно было судить, что у него есть доступ на взлетное поле.

К концу этой недели в аэропорту выяснили, что их новый сотрудник включен в список подозреваемых в терроризме, у него есть 17 псевдонимов и богатый "послужной список" в виде обвинений в ограблении, отмывании денег, угроз убийством и насилии. В общей сложности 31-летний Мохамуд провел в тюрьме пять лет.

В службе безопасности пояснили, что проверка занимает некоторое время, поэтому они не сразу поняли, кто перед ними. В аэропорту отметили, что у Мохамуда был временный пропуск, при входе в воздушную гавань его тщательно обыскивали, а когда ему нужно было пройти в зоны с повышенным уровнем контроля, его всегда сопровождали сотрудники службы безопасности, поэтому формально закон нарушен не был.

Хитроу считается вторым по загруженности аэропортом в мире и первым в Европе. Он включает пять пассажирских терминалов и один грузовой и ежегодно обслуживает 67 миллионов пассажиров.