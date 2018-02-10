В итальянском городе Мачерата прошел митинг против расизма и фашизма

РИМ, 10 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Около 15 тысяч человек со всей Италии приняли участие в манифестации против расизма и фашизма в городе Мачерата, сообщает информагентство askanews.
По подозрению в причастности к убийству девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, был арестован 29-летний мигрант из Нигерии и задержаны двое его соотечественников.
Причины гибели Мастропьетро остаются неизвестными: вскрытие выявило травму черепа и повреждения тела в области печени, однако неясно, были ли они нанесены до или после ее смерти.
Спустя несколько дней после обнаружения тела Мастропьетро в Мачерате произошла уличная стрельба: на дорогу мести встал местный неонацист, который субботним утром 3 февраля из окна своего автомобиля открыл огонь по африканским мигрантам.
После ареста Траини поддержку ему выразили представители итальянских ультраправых кругов. В Риме и самой Мачерате появились скандальные растяжки со словами солидарности, а в четверг вечером две крайне правые организации — Casapound и Forza Nuova — провели в провинциальном городке манифестацию, закончившуюся столкновениями с полицией. По словам организаторов акции, задержанными после стычек оказались 15 человек, шестеро пострадали.
Ответом на выступление ультраправых стал призыв провести шествие против расизма и нацизма, разрешение на которое городские власти не давали до пятницы.
Организаторы акции — Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI), профсоюзы, молодежные движения и партии левого толка практически в последний момент смогли убедить префектуру Мачераты в мирном характере шествия, однако город все равно в субботу утром перешел в "защищенный режим".
Трехкилометровая колонна манифестантов прошла вокруг центра города вдоль средневековых стен под антифашистскими лозунгами: "Хватит играть с жизнями мигрантов", "Вместе мы всё, порознь — ничего", "Движения против расизма и фашизма".
Акция продолжалась несколько часов и завершилась у городского сада выступлениями лидеров молодежных движений. Аналогичные шествия в субботу прошли в Милане, Болонье и Турине.