В итальянском городе Мачерата прошел митинг против расизма и фашизма

Демонстранты, участвующие в манифестации против расизма и фашизма в городе Мачерата, Италия. 10 февраля 2018

Демонстранты, участвующие в манифестации против расизма и фашизма в городе Мачерата, Италия. 10 февраля 2018

РИМ, 10 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Около 15 тысяч человек со всей Италии приняли участие в манифестации против расизма и фашизма в городе Мачерата, сообщает информагентство askanews.

Небольшой городок Мачерата в центральной области Марке в конце января попал в фокус итальянских СМИ после целой цепочки криминальных событий: сначала по стране прокатилась новость о гибели 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело было обнаружено расчлененным в двух небольших чемоданах.

По подозрению в причастности к убийству девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, был арестован 29-летний мигрант из Нигерии и задержаны двое его соотечественников.

Причины гибели Мастропьетро остаются неизвестными: вскрытие выявило травму черепа и повреждения тела в области печени, однако неясно, были ли они нанесены до или после ее смерти.

© REUTERS / Yara Nardi Демонстранты, участвующие в манифестации против расизма и фашизма в городе Мачерата, Италия. 10 февраля 2018 © REUTERS / Yara Nardi Демонстранты, участвующие в манифестации против расизма и фашизма в городе Мачерата, Италия. 10 февраля 2018

Спустя несколько дней после обнаружения тела Мастропьетро в Мачерате произошла уличная стрельба: на дорогу мести встал местный неонацист, который субботним утром 3 февраля из окна своего автомобиля открыл огонь по африканским мигрантам.

Лука Траини передвигался по городу на машине порядка двух часов, обстреливая иностранцев из пистолета. Шесть человек получили ранения. После задержания 28-летний мужчина заявил, что не раскаивается в содеянном и "стрелял в чернокожих, потому что они наркодилеры".

После ареста Траини поддержку ему выразили представители итальянских ультраправых кругов. В Риме и самой Мачерате появились скандальные растяжки со словами солидарности, а в четверг вечером две крайне правые организации — Casapound и Forza Nuova — провели в провинциальном городке манифестацию, закончившуюся столкновениями с полицией. По словам организаторов акции, задержанными после стычек оказались 15 человек, шестеро пострадали.

Ответом на выступление ультраправых стал призыв провести шествие против расизма и нацизма, разрешение на которое городские власти не давали до пятницы.

Организаторы акции — Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI), профсоюзы, молодежные движения и партии левого толка практически в последний момент смогли убедить префектуру Мачераты в мирном характере шествия, однако город все равно в субботу утром перешел в "защищенный режим".

Мэрия Мачераты убрала с улиц мусорные баки, отменила занятия в школах и с обеда прекратила движение городского общественного транспорта. Прибывших со всех концов Италии на поездах и автобусах демонстрантов встречали пустые улицы и закрытые витрины.

Трехкилометровая колонна манифестантов прошла вокруг центра города вдоль средневековых стен под антифашистскими лозунгами: "Хватит играть с жизнями мигрантов", "Вместе мы всё, порознь — ничего", "Движения против расизма и фашизма".

Акция продолжалась несколько часов и завершилась у городского сада выступлениями лидеров молодежных движений. Аналогичные шествия в субботу прошли в Милане, Болонье и Турине.