Североирландскую партию "Шинн Фейн" возглавила Мэри Лу Макдональд

ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. В североирландской партии "Шинн Фейн" сменился лидер – на партийной конференции в Дублине в субботу Мэри Лу Макдональд сменила Джерри Адамса, сообщает пресс-служба партии.

Адамс, которому сейчас 69 лет, руководил партией почти 35 лет, он объявил о своих планах уйти с поста лидера в ноябре.

Североирландские партии 18 января начали новый раунд переговоров по восстановлению регионального правительства. Выборы в ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоялись в марте прошлого года, но сформировать правительство до сих пор не удается.

Переговоры ведут две основные силы — партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP). Основными пунктами разногласий остаются языковые вопросы, проблема однополых браков, а также различное отношение партий к периоду "волнений" в стране.