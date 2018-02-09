Бывшему депутату Рады Шепелеву в суд вызвали скорую

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Бывшему депутату Верховной рады Украины Александру Шепелеву стало плохо во время судебного заседания, из-за чего ему в зал суда вызвали "скорую", передает украинское информагентство УНН со ссылкой на своего корреспондента в суде.

"В судебном заседании объявлен перерыв на неопределенное время. Сейчас медики проводят медицинский осмотр экс-нардепа. После этого они вынесут свое решение относительно дальнейшего участия Александра Шепелева в сегодняшнем заседании", — сообщает агентство.

Шепелев в четверг был задержан правоохранительными органами на территории Украины. По данным украинских СМИ, он бежал на Украину из России, где его объявили в международный розыск в рамках дела о даче взятки должностному лицу. В пятницу Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву в виде ареста. Шепелев заявил в суде, что незадолго до задержания его похитили и избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева на Украину. Позже Шепелев был освобожден. Бывший глава пенитенциарной службы Украины Степан Старенький заявлял, что экс-депутата освободили из-за бездействия генпрокуратуры Украины и минюста в вопросе экстрадиции.